Nonostante Putin c'è chi in Russia sorride: un fabbro vince un miliardo di rubli al lotto (Di martedì 14 marzo 2023) Per farsi avanti ha aspettato metà febbraio, per giorni e settimane lui e la moglie non credevano ai loro occhi. Avevano vinto alla lotteria di capodanno, la loro era la seconda vincita nella storia ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Per farsi avanti ha aspettato metà febbraio, per giorni e settimane lui e la moglie non credevano ai loro occhi. Avevano vinto alla lotteria di capodanno, la loro era la seconda vincita nella storia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - nunantilex : RT @ProgettoLepanto: ??LA RUSSIA 'IN GINOCCHIO', SECONDO L'OCCIDENTE Vladimir #Putin: 'La Russia ha aumentato di molte volte la sovranità ec… - Nicola23453287 : RT @ProgettoLepanto: ??LA RUSSIA 'IN GINOCCHIO', SECONDO L'OCCIDENTE Vladimir #Putin: 'La Russia ha aumentato di molte volte la sovranità ec… - Gigliom57 : RT @ProgettoLepanto: ??LA RUSSIA 'IN GINOCCHIO', SECONDO L'OCCIDENTE Vladimir #Putin: 'La Russia ha aumentato di molte volte la sovranità ec… - StefanoLombard5 : RT @ProgettoLepanto: ??LA RUSSIA 'IN GINOCCHIO', SECONDO L'OCCIDENTE Vladimir #Putin: 'La Russia ha aumentato di molte volte la sovranità ec… -