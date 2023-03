Nonno uccide la nipotina di sette anni a coltellate (Di martedì 14 marzo 2023) Un uomo ha ucciso la nipote, all'alba, a Vialonga, Vila Franca de Xira, Portogallo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati ??sul posto per la piccola Lara non c'era ormai... Leggi su ilmattino (Di martedì 14 marzo 2023) Un uomo ha ucciso la nipote, all'alba, a Vialonga, Vila Franca de Xira, Portogallo. Quando i vigili del fuoco sono arrivati ??sul posto per la piccola Lara non c'era ormai...

