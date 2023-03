Non solo PSG: Al-Khelaifi vuole comprare il Malaga (Di martedì 14 marzo 2023) La Qatar Sports Investments (QSI), società di proprietà di Nasser Al-Khelaifi e controllante del Paris Saint-Germain, potrebbe presto mettere le mani su una nuova società. Secondo il portale spagnolo Cope, la QSI sarebbe in trattative per rilevare il Malaga, club che milita nelle Liga Smartbank (la seconda divisione calcistica del Paese). Se l’acquisto del Malaga L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 marzo 2023) La Qatar Sports Investments (QSI), società di proprietà di Nasser Al-e controllante del Paris Saint-Germain, potrebbe presto mettere le mani su una nuova società. Secondo il portale spagnolo Cope, la QSI sarebbe in trattative per rilevare il, club che milita nelle Liga Smartbank (la seconda divisione calcistica del Paese). Se l’acquisto delL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

