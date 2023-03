Non solo Bollywood: il cuore del cinema asiatico è nel Far East (Di martedì 14 marzo 2023) Non capita spesso, ma talvolta un nome o un titolo raccontano più di ciò che avevano intenzione di dire. Succede a Udine, il cui festival cinematografico dedicato al sud est asiatico, che si chiama Far East Film Festival e che si svolgerà dal 21 al 29 Aprile in questa che è la venticinquesima edizione, allude nel nome, forse indirettamente, anche alla posizione del capoluogo friulano nella penisola: cioè in un lontano oriente italiano. Ma questa simmetria tra i due lontani orienti, asiatico e italiano, ha anche un’altra valenza: così come il cinema asiatico ha nel Far East il suo centro, Bollywood a parte, allo stesso modo il Far East Film Festival ha dato vita al più importante festival del genere in Europa. Un evento che diversamente ... Leggi su linkiesta (Di martedì 14 marzo 2023) Non capita spesso, ma talvolta un nome o un titolo raccontano più di ciò che avevano intenzione di dire. Succede a Udine, il cui festivaltografico dedicato al sud est, che si chiama FarFilm Festival e che si svolgerà dal 21 al 29 Aprile in questa che è la venticinquesima edizione, allude nel nome, forse indirettamente, anche alla posizione del capoluogo friulano nella penisola: cioè in un lontano oriente italiano. Ma questa simmetria tra i due lontani orienti,e italiano, ha anche un’altra valenza: così come ilha nel Faril suo centro,a parte, allo stesso modo il FarFilm Festival ha dato vita al più importante festival del genere in Europa. Un evento che diversamente ...

