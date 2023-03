"Non siamo responsabili di tutti i morti". Giordano contro l'ipocrisia della sinistra (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo la tragedia di Cutro, altri morti nel Mediterraneo. Questa volta il naufragio è avvenuto in acqua libiche e la Guardia costiera italiana è intervenuta prontamente per garantire i primi soccorsi. Nonostante questo, però, è partito il coro della sinistra contro il governo della destra. Mario Giordano non ci sta e punta il dita contro la reiterata ipocrisia della sinistra e delle sua bugie. Benvenuti a una nuova puntata di #Fuoridalcoro siamo in onda su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity Ci state seguendo? pic.twitter.com/dmkiqhBJxV — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 14, 2023 "C'è stata un'altra strage in mare e subito è partito il coro: colpa dell'Italia, l'Italia ... Leggi su iltempo (Di martedì 14 marzo 2023) Dopo la tragedia di Cutro, altrinel Mediterraneo. Questa volta il naufragio è avvenuto in acqua libiche e la Guardia costiera italiana è intervenuta prontamente per garantire i primi soccorsi. Nonostante questo, però, è partito il coroil governodestra. Marionon ci sta e punta il ditala reiteratae delle sua bugie. Benvenuti a una nuova puntata di #Fuoridalcoroin onda su #Rete4 e in streaming su Mediaset Infinity Ci state seguendo? pic.twitter.com/dmkiqhBJxV — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 14, 2023 "C'è stata un'altra strage in mare e subito è partito il coro: colpa dell'Italia, l'Italia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La squadra ucraina che raccoglie i cadaveri dei soldati russi per dar loro una possibilità di sepoltura: «Siamo uma… - marifcinter : #Onana: 'Paura di questo stadio? Paura? Andrè non ha mai paura. E poi questo stadio non è di certo più caldo di San… - stanzaselvaggia : Ammazza, siamo già a: non è colpa mia, sono le circostanze. - MaryandAnnaLAND : di qualunque altra nazione, oggi siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati. Ora non abbiamo più… - monisran : @paolo21050370 @diMartedi Parla perché interrogata è perché siamo in Italia. La libertà di parola spetta a tutti (p… -