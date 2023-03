“Non lo dovevi fare”. GF Vip 7, Oriana e Giaele scoprono tutto: “Da oggi neanche il saluto” (Di martedì 14 marzo 2023) Adesso sono davvero guai al GF Vip 7. Il rischio di uno scontro durissimo tra Oriana Marzoli e Nikita Pelizon è ormai sempre più grande, ma l’influencer venezuelana non è l’unica ad essere infuriata con la modella di Trieste. Anche Giaele De Donà, subito dopo la puntata, ha protestato contro il comportamento della coinquilina e ora si attendono dei faccia a faccia che potrebbero essere tutt’altro che pacifici. Non sarà facile per Signorini tenere tutti calmi in vista della prossima puntata di giovedì 16 marzo. Al termine dell’appuntamento del GF Vip 7, Oriana Marzoli si è arrabbiata per una scelta fatta da Nikita Pelizon e soprattutto per alcune motivazioni usate da quest’ultima per puntare il dito contro di lei e Giaele. Per fortuna in casa non si sono vissuti unicamente momenti di tensione, ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Adesso sono davvero guai al GF Vip 7. Il rischio di uno scontro durissimo traMarzoli e Nikita Pelizon è ormai sempre più grande, ma l’influencer venezuelana non è l’unica ad essere infuriata con la modella di Trieste. AncheDe Donà, subito dopo la puntata, ha protestato contro il comportamento della coinquilina e ora si attendono dei faccia a faccia che potrebbero essere tutt’altro che pacifici. Non sarà facile per Signorini tenere tutti calmi in vista della prossima puntata di giovedì 16 marzo. Al termine dell’appuntamento del GF Vip 7,Marzoli si è arrabbiata per una scelta fatta da Nikita Pelizon e sopratper alcune motivazioni usate da quest’ultima per puntare il dito contro di lei e. Per fortuna in casa non si sono vissuti unicamente momenti di tensione, ...

