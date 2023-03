“Non è giusto ciò che gli fate”. GF Vip, scoppia il caso su Donnamaria: accuse a Signorini (Di martedì 14 marzo 2023) Ieri è andata in onda la prima puntata del GF Vip 7 senza Edoardo Donnamaria, uno dei suoi protagonisti per ben 40 appuntamenti in diretta con Alfonso Signorini. Antonella Fiordelisi non ha potuto festeggiare il suo 25esimo compleanno con lui, vista la squalifica, che continua a far dinamiche lontano dallo studio. Dopo aver gridato al megafono fuori lo spiato appartamento, il 28enne nella notte ha sorpreso chiunque. I Donnalisi, e praticamente tutto il resto dei telespettatori, speravano di vedere l’ex volto di Forum tra gli ex concorrenti. Non è stato così. Se per mesi, Ginevra Lamborghini, che è stata anche ospite nella casa dopo la sua squalifica, è sempre stata invitata, Edoardo Donnamaria è stato escluso. Ma ha fatto sentire la sua vicinanza ad Antonella Fiordelisi con una sorpresa unica, appena fuori dal GF Vip 7. I fan di ... Leggi su tuttivip (Di martedì 14 marzo 2023) Ieri è andata in onda la prima puntata del GF Vip 7 senza Edoardo, uno dei suoi protagonisti per ben 40 appuntamenti in diretta con Alfonso. Antonella Fiordelisi non ha potuto festeggiare il suo 25esimo compleanno con lui, vista la squalifica, che continua a far dinamiche lontano dallo studio. Dopo aver gridato al megafono fuori lo spiato appartamento, il 28enne nella notte ha sorpreso chiunque. I Donnalisi, e praticamente tutto il resto dei telespettatori, speravano di vedere l’ex volto di Forum tra gli ex concorrenti. Non è stato così. Se per mesi, Ginevra Lamborghini, che è stata anche ospite nella casa dopo la sua squalifica, è sempre stata invitata, Edoardoè stato escluso. Ma ha fatto sentire la sua vicinanza ad Antonella Fiordelisi con una sorpresa unica, appena fuori dal GF Vip 7. I fan di ...

