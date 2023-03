Non diamo troppa importanza alla Wagner, i problemi riusciamo a crearceli da soli in casa (Di martedì 14 marzo 2023) Cambiano i governi in Italia, ma non c’è proprio nulla da fare. Neppure gli esecutivi eletti dal popolo, dopo quelli scelti dalla Troika, riescono a perdere quel vizio fastidioso di attribuire agli altri i propri fallimenti. Una tendenza che però condividono praticamente con tutti i governi occidentali: solo che nel Belpaese si arricchisce di toni da melodramma. È quanto accaduto ieri al ministro della Difesa Guido Crosetto. Di fronte a chi gli chiedeva conto degli aumenti di sbarchi in Italia, invece di compiere un’analisi accurata il Ministro ha pensato bene di ricorrere allo spauracchio dei “russi alle porte”. Questo feticcio infatti è buono per tutte le stagioni e stavolta ha permesso a Crosetto di scaricare sui paramilitari del gruppo Wagner la responsabilità dell’emergenza migratoria. Le riflessioni del Ministro, affidate a una nota stampa, ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 14 marzo 2023) Cambiano i governi in Italia, ma non c’è proprio nulla da fare. Neppure gli esecutivi eletti dal popolo, dopo quelli scelti dTroika, riescono a perdere quel vizio fastidioso di attribuire agli altri i propri fallimenti. Una tendenza che però condividono praticamente con tutti i governi occidentali: solo che nel Belpaese si arricchisce di toni da melodramma. È quanto accaduto ieri al ministro della Difesa Guido Crosetto. Di fronte a chi gli chiedeva conto degli aumenti di sbarchi in Italia, invece di compiere un’analisi accurata il Ministro ha pensato bene di ricorrere allo spauracchio dei “russi alle porte”. Questo feticcio infatti è buono per tutte le stagioni e stavolta ha permesso a Crosetto di scaricare sui paramilitari del gruppola responsabilità dell’emergenza migratoria. Le riflessioni del Ministro, affidate a una nota stampa, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elsanikka : @CarloCalenda Metterei sullo zero a zero il confronto, perché irrilevante. Non diamo spazio a questa vuotezza mentale. - carbpie : @__SSam__7 Io vedo 4 dei ns e 6 dei loro. Skriniar e de Vrij in ritardo perché stanno in linea, ovvio che si va in… - OscarWi93709966 : @OCardinal17 Ma non gli diamo vibilità a ste teste di cazzo, ci intossichiamo solo la giornata. - Verdoux11 : RT @Gabriel12349955: Schlein fomentatrice di odio!!! Non siete stufi di avere in parlamento stranieri che operano contro l’Italia? Africani… - xposeidone : RT @Gabriel12349955: Schlein fomentatrice di odio!!! Non siete stufi di avere in parlamento stranieri che operano contro l’Italia? Africani… -

Crisi, cautele e differenze bancarie. Una lezione mai finita ...non un aiuto ma un aggravante dei rischi di crisi bancarie perch aumenta esponenzialmente la velocità con la quale il panico (anche ingiustificato) può circolare e diffondersi e il peso che diamo a ... Monserrato, boom di chiamate al numero verde di Cittadinanza Attiva ... piace eccome ai monserratini che, sempre attenti e scrupolosi, non si voltano innanzi a una ... Diamo la possibilità anche agli uffici di avere una spiegazione migliore con una foto e ai cittadini una ... Zara collezione primavera 2023: capi e accessori di tendenza A questo punto non ci resta che addentrarci tra le novità e vedere quali sono i must have della ... Via col post! GLI ACCESSORI PRIMAVERILI FIRMATI ZARA Prima di parlare dell'abbigliamento, diamo uno ... ...un aiuto ma un aggravante dei rischi di crisi bancarie perch aumenta esponenzialmente la velocità con la quale il panico (anche ingiustificato) può circolare e diffondersi e il peso chea ...... piace eccome ai monserratini che, sempre attenti e scrupolosi,si voltano innanzi a una ...la possibilità anche agli uffici di avere una spiegazione migliore con una foto e ai cittadini una ...A questo puntoci resta che addentrarci tra le novità e vedere quali sono i must have della ... Via col post! GLI ACCESSORI PRIMAVERILI FIRMATI ZARA Prima di parlare dell'abbigliamento,uno ... Crac banche Usa, Leo (viceministro Economia): «Confidente non ... Open Il Giornale sul Milan-Salernitana: "Il Diavolo si addormenta e neppure Ibra lo sveglia" In merito a Milan-Salernitana di ieri sera, Il Giornale titola così stamattina: "Il Diavolo si addormenta e neppure Ibra lo sveglia". In vantaggio con Giroud a fine primo tempo, ... In merito a Milan-Salernitana di ieri sera, Il Giornale titola così stamattina: "Il Diavolo si addormenta e neppure Ibra lo sveglia". In vantaggio con Giroud a fine primo tempo, ...