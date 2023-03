Non diamo troppa importanza alla Wagner, i problemi riusciamo a crearceli da soli in casa (Di martedì 14 marzo 2023) Cambiano i governi in Italia, ma non c’è proprio nulla da fare. Neppure gli esecutivi eletti dal popolo, dopo quelli scelti dalla Troika, riescono a perdere quel vizio fastidioso di attribuire agli altri i propri fallimenti. Una tendenza che però condividono praticamente con tutti i governi occidentali: solo che nel Belpaese si arricchisce di toni da melodramma. È quanto accaduto ieri al ministro della Difesa Guido Crosetto. Di fronte a chi gli chiedeva conto degli aumenti di sbarchi in Italia, invece di compiere un’analisi accurata il Ministro ha pensato bene di ricorrere allo spauracchio dei “russi alle porte”. Questo feticcio infatti è buono per tutte le stagioni e stavolta ha permesso a Crosetto di scaricare sui paramilitari del gruppo Wagner la responsabilità dell’emergenza migratoria. Le riflessioni del Ministro, affidate a una nota stampa, ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 14 marzo 2023) Cambiano i governi in Italia, ma non c’è proprio nulla da fare. Neppure gli esecutivi eletti dal popolo, dopo quelli scelti dTroika, riescono a perdere quel vizio fastidioso di attribuire agli altri i propri fallimenti. Una tendenza che però condividono praticamente con tutti i governi occidentali: solo che nel Belpaese si arricchisce di toni da melodramma. È quanto accaduto ieri al ministro della Difesa Guido Crosetto. Di fronte a chi gli chiedeva conto degli aumenti di sbarchi in Italia, invece di compiere un’analisi accurata il Ministro ha pensato bene di ricorrere allo spauracchio dei “russi alle porte”. Questo feticcio infatti è buono per tutte le stagioni e stavolta ha permesso a Crosetto di scaricare sui paramilitari del gruppola responsabilità dell’emergenza migratoria. Le riflessioni del Ministro, affidate a una nota stampa, ...

