"Non basta il nome". Domenicali inchioda Vasseur: caos-Ferrari (Di martedì 14 marzo 2023) "Se la Ferrari vince, la Formula 1 è felice, ma oggi la competizione è molto più dura. È diverso l'approccio, dire 'siamo la Ferrari' non basta più. I vertici dell'azienda hanno fatto scelte che daranno i loro frutti, l'importante è non farsi prendere dall'emotività". Commenta così Stefano Domenicali, amministratore e presidente della Formula 1, in un'intervista per La Stampa. La prima gara di Sakhir per la rossa è stato un disastro, con Leclerc ritirato e Sainz solo quarto, passato nel finale dall'idolo Fernando Alonso. "È solo l'inizio, può ancora succedere di tutto — le parole dell'ex team principal di Maranello — Verstappen e Perez hanno fatto una grande corsa, ma anche Ferrari e Aston Martin sono veloci. Ce lo siamo scordato l'inizio del 2022? La Ferrari dopo tre Gran premi aveva una cinquantina di punti di vantaggio, Verstappen diceva 'game ...

