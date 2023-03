Nokia G22: il regalo perfetto per la Festa del Papà (Di martedì 14 marzo 2023) Il nuovo Nokia G22 è ideale per il babbo smanettone. Ecco lo smartphone perfetto per i Papà amanti del “fai da te” e particolarmente attenti all’ambiente La Festa del Papà si avvicina e la corsa ai regali si fa sempre più insistente. Se anche tu hai un babbo smanettone, più incline a riparare che a sostituire, e soprattutto attento alla sostenibilità e longevità degli oggetti, il regalo ideale è proprio il nuovo Nokia G22. Infatti, lo smartphone annunciato all’MWC 2023 da HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, è il primo device dell’azienda finlandese progettato appositamente per essere facilmente riparabile. Infatti, grazie alla collaborazione con iFixit, il Papà smanettone potrà accedere facilmente a guide e a parti di ricambio ... Leggi su tuttotek (Di martedì 14 marzo 2023) Il nuovoG22 è ideale per il babbo smanettone. Ecco lo smartphoneper iamanti del “fai da te” e particolarmente attenti all’ambiente Ladelsi avvicina e la corsa ai regali si fa sempre più insistente. Se anche tu hai un babbo smanettone, più incline a riparare che a sostituire, e soprattutto attento alla sostenibilità e longevità degli oggetti, ilideale è proprio il nuovoG22. Infatti, lo smartphone annunciato all’MWC 2023 da HMD Global, la casa dei telefoni, è il primo device dell’azienda finlandese progettato appositamente per essere facilmente riparabile. Infatti, grazie alla collaborazione con iFixit, ilsmanettone potrà accedere facilmente a guide e a parti di ricambio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AffasMazin : RT @ancona_di: In attesa del nuovo @nokia G22 … Iscrivetevi al canale per supportarlo grazie mille @NokiaMobile #nokia #nokiag22 #nokiag2… - ancona_di : In attesa del nuovo @nokia G22 … Iscrivetevi al canale per supportarlo grazie mille @NokiaMobile #nokia #nokiag22… - avespartacus : RT @wireditalia: G22 è un modello economico progettato per sostituire facilmente i componenti principali. Che ve ne pare? - cheaterbag : RT wireditalia 'G22 è un modello economico progettato per sostituire facilmente i componenti principali. Che ve ne… - wireditalia : G22 è un modello economico progettato per sostituire facilmente i componenti principali. Che ve ne pare? -