“Noi schiavi del Pronto soccorso” Su Fq MillenniuM il racconto di una settimana di lavoro di una dottoressa in prima linea

(Di martedì 14 marzo 2023) Leggi l’articolo completo su FQdi Marzo I turni infiniti. I pazienti ammassati gli uni sugli altri per giorni. Gareggiare contro il tempo e perdere la maggior parte delle volte. Le notti in piedi e i riposi che saltano perché non c’è nessuno a sostituirti. La paura di sbagliare, la paura di fare male e di farsi del male. Le barelle appiccicate: senza privacy per chi deve fare i propri bisogni a letto. Senza dignità per chi muore. Le minacce continue: dei pazienti, dei familiari dei pazienti, della direzione sanitaria. La voglia di mollare che ti insegue ogni giorno. Arianna ha 42 anni e fa laneldi un ospedale del Nord Italia. Dice che il suonon ha più niente di umano. Per dieci giorni ci ha inviato degli audiomessaggi via Whatsapp per provare a ...