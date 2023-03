Noemi Bocchi si prepara per l’operazione, l’annuncio social: “Domani sarà una giornata importante” (Di martedì 14 marzo 2023) Quando si opera Noemi Bocchi?. Un mese fa la compagna di Francesco Totti aveva annunciato sui social di soffrire di diastasi addominale. La donna aveva condiviso con i suoi followers una luna lettera in cui aveva ripercorso i duri momenti in cui aveva scoperto la malattia: “Dopo i parti ho iniziato a star male e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Quando si opera?. Un mese fa la compagna di Francesco Totti aveva annunciato suidi soffrire di diastasi addominale. La donna aveva condiviso con i suoi followers una luna lettera in cui aveva ripercorso i duri momenti in cui aveva scoperto la malattia: “Dopo i parti ho iniziato a star male e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Direttanews0 : ?? Noemi #Bocchi fermata dalla gelosia di #FrancescoTotti? #vip #gossip #news #notizie - NewsTV_0 : ?? Noemi #Bocchi fermata dalla gelosia di #FrancescoTotti? #vip #gossip #news #notizie - DonnaGlamour : Noemi Bocchi prepara le valigie: “Domani sarà un giorno importante per me”: ecco il motivo - leggoit : Noemi Bocchi, domani l'operazione per la diastasi addominale. Lady Totti sui social: «Ultimi preparativi» - infoitcultura : Noemi Bocchi, la foto in bikini fa ingelosire Totti -