Noemi Bocchi si opera per diastasi addominale: “Una giornata importante” (Di martedì 14 marzo 2023) Alla fine il fatidico giorno per Noemi Bocchi è arrivato. Nella giornata di domani, infatti, la fidanzata di Francesco Totti si opererà per diastasi addominale, la patologia di cui aveva già parlato sui social quando, qualche settimana fa, annunciò a tutti la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico. Come mostra in una Instagram story, è tempo di ultimi preparativi per domani quando, nella clinica Mater Dei di Roma, la Bocchi curerà la malattia di cui soffre da tempo. Noemi Bocchi verso l’operazione: “Domani sarà un giorno importante” La giornata di domani sarà importantissima per Noemi Bocchi perché, finalmente, curerà la patologia di cui soffre e di cui ha ... Leggi su dilei (Di martedì 14 marzo 2023) Alla fine il fatidico giorno perè arrivato. Nelladi domani, infatti, la fidanzata di Francesco Totti si opererà per, la patologia di cui aveva già parlato sui social quando, qualche settimana fa, annunciò a tutti la necessità di sottoporsi ad intervento chirurgico. Come mostra in una Instagram story, è tempo di ultimi preparativi per domani quando, nella clinica Mater Dei di Roma, lacurerà la malattia di cui soffre da tempo.verso l’zione: “Domani sarà un giorno” Ladi domani sarà importantissima perperché, finalmente, curerà la patologia di cui soffre e di cui ha ...

