No, questo non è un «hotel satanico» in Texas (Di martedì 14 marzo 2023) Il 5 marzo 2023 è stata pubblicata su Facebook un’immagine che sembra mostrare una camera da letto in cui si trovano alcuni simboli satanici, tra cui una gigantesca statua. La foto è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, che recita: «questo è un hotel satanico situato a Plano, in Texas, questo nuovissimo hotel aprirà il 6 giugno alle 18:00 (666)». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine non ritrae la stanza reale di un albergo di prossima apertura in Texas. La foto oggetto di analisi è stata pubblicata su Instagram (una volta aperto il link, scorrere fino alla settimana foto) da un marchio di abbigliamento online il 25 febbraio 2023. Nel post in questione si legge che si tratta di un ... Leggi su facta.news (Di martedì 14 marzo 2023) Il 5 marzo 2023 è stata pubblicata su Facebook un’immagine che sembra mostrare una camera da letto in cui si trovano alcuni simboli satanici, tra cui una gigantesca statua. La foto è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post, che recita: «è unsituato a Plano, innuovissimoaprirà il 6 giugno alle 18:00 (666)». Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. L’immagine non ritrae la stanza reale di un albergo di prossima apertura in. La foto oggetto di analisi è stata pubblicata su Instagram (una volta aperto il link, scorrere fino alla settimana foto) da un marchio di abbigliamento online il 25 febbraio 2023. Nel post in questione si legge che si tratta di un ...

