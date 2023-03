«No alla sede dell’Ema vicino al quartiere a luci rosse di Amsterdam», l’ultima battaglia di Alessandra Mussolini – Il video (Di martedì 14 marzo 2023) Forza Italia, all’Eurocamera, ribadisce il suo «no» alla sede dell’Ema nei pressi del Red Light District di Amsterdam. A farsi portavoce di questa battaglia è l’eurodeputata Alessandra Mussolini che lancia il suo j’accuse: «Vogliono mettere l’Agenzia del farmaco, che è una cosa molto importante, in una zona a luci rosse. Avremo quindi i farmaci a luci rosse. Allora, piuttosto che metterla in una zona a luci rosse ad Amsterdam, meglio che l’Agenzia vada a Milano». Ma Mussolini non è la sola esponente azzurra a essere contraria alla locazione della sede dell’Agenzia del farmaco europea, realizzato nel ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) Forza Italia, all’Eurocamera, ribadisce il suo «no»nei pressi del Red Light District di. A farsi portavoce di questaè l’eurodeputatache lancia il suo j’accuse: «Vogliono mettere l’Agenzia del farmaco, che è una cosa molto importante, in una zona a. Avremo quindi i farmaci a. Allora, piuttosto che metterla in una zona aad, meglio che l’Agenzia vada a Milano». Manon è la sola esponente azzurra a essere contrarialocazione delladell’Agenzia del farmaco europea, realizzato nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ProVitaFamiglia : Venerdì scorso alcuni dei partecipanti al corteo per il clima organizzato dal movimento @fffitalia passando davanti… - ADeLaurentiis : Sempre bello venire alla sede della Stampa Estera. E tra poco arriverà anche… #ADL - MarianoGiustino : Ad #Ankara,decine di migliaia di persone ammassate davanti alla sede del #SaadetPartisi e del #CHP in attesa dei le… - lorna_toon : Lancio di bidoni e rifiuti davanti alla sede parigina di Renaissance, il partito di Emmanuel Macron. - montalcinonews : Vetrina importante per l’ Associazione Nazionale Città del Tartufo con sede a San Giovanni d’Asso che il 14 marzo s… -