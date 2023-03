No ai 700 kg di cioccolato per De Ligt: il Bayern nega il regalo di Sommer (Di martedì 14 marzo 2023) Il curioso episodio che ha visto protagonista il calciatore olandese ex Juventus e ora al Bayern Monaco, in Germania Leggi su golssip (Di martedì 14 marzo 2023) Il curioso episodio che ha visto protagonista il calciatore olandese ex Juventus e ora alMonaco, in Germania

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportmediaset : Sommer, 700 kg di cioccolato per ringraziare De Ligt: il Bayern dice no #sommer #deligt #cioccolato #BAYERNMONACO… - Luxgraph : De Ligt, 700 kg di cioccolato da Sommer: il Bayern dice no! Cos'è successo - reddist92 : RT @tuttosport: Yann Sommer ha fatto arrivare a Monaco un camion con 700 kg di barrette di cioccolato del produttore svizzero Kägi. Ma inve… - Fprime86 : RT @tuttosport: Yann Sommer ha fatto arrivare a Monaco un camion con 700 kg di barrette di cioccolato del produttore svizzero Kägi. Ma inve… - Tomas1374 : RT @tuttosport: Yann Sommer ha fatto arrivare a Monaco un camion con 700 kg di barrette di cioccolato del produttore svizzero Kägi. Ma inve… -