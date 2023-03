Nikita sotto attacco | la furia di Oriana e Giaele dopo la diretta del GF Vip | “Non mi deve dare neanche il buongiorno!” – VIDEO

(Di martedì 14 marzo 2023) Continuano i nervi tesi nella Casa del Grande Fratello Vip.Pelizon, proprio ieri sera, si è confrontata conMarzoli eDe Donà, nominando proprio quest’ultima.controladel GF VipMarzoli non avrebbe voluto la foto conPelizon nel cartellone degli amici stretti del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideNardi17 : I fans di Nikita come lei. Se commenti qualcosa che la riguardano ti offendono sotto ogni post di provocano pesante… - Nico99465938 : @Sol3d4dd @theblondes4 Ma fate gli scemi o ci siete davvero ? È la terza volta che capita questo tipo di nomination… - sconosc28561531 : @fiamme77 Prima anto x questione d voti xke anche nel televoto precedente nonostante i voti divisi tra anto e edo a… - blogtivvu : Nikita sotto attacco, la furia di Oriana e Giaele dopo la diretta del GF Vip: “Non mi deve dare neanche il buongior… - annamariapersi2 : RT @rudogoall: La Phata che insinua Oriana sia invidiosa di lei mi piscio sotto. Ricapitoliamo: -Nikita voleva farsi Antonino ?? se lo fa… -

Su Canale 5 dalle 21.46 scopriremo chi dovrà lasciare la casa del Grande fratello vip,la ...00 - Supernatural 3 Stagione Ep.7 02:00 - Supernatural 3 Stagione Ep.8 03:00 -2 Stagione Ep.La situazione, comunque, è completamentecontrollo, come ha scritto il padre Vincenzo nel ... " Non gli fa piacere vedere che, adesso, stai così ", le ha dettoriferendosi a Donnamaria. " ...E sui social spunta il video 'incriminato' GfVip, tutti controPelizon e la sua 'Onestite', ... Mi sa che il modo più facile per comunicare con lei sarà andare lìcasa con il megafono', ...

Nikita sotto attacco, la furia di Oriana e Giaele dopo la diretta del GF Vip Blog Tivvù

Nikita Pelizon sotto attacco, la furia di Oriana Marzoli e Giaele De Donà dopo la diretta del Grande Fratello Vip: cosa è successo, il video.Ai telespettatori del GF Vip non piace l’atteggiamento di Oriana nei confronti di Nikita Pelizon, soprattutto quel ‘calcio’ mimato… Ecco il gesto.