“Nikita gliel’ha fatta”. GF Vip 7, per Antonella è choc vero: si è venuto a sapere tutto (Di martedì 14 marzo 2023) Nella puntata del 13 marzo del GF Vip 7, sono sette i concorrenti finiti al televoto, ovvero: Daniele, Nikita, Antonella Fiordelisi, Milena, Micol, Luca Onestini e Giaele. Uno soltanto di loro riuscirà ad aggiudicarsi il posto di secondo finalista, al fianco di Oriana Marzoli. Contrariamente alla maggior parte delle aspettative degli spettatori, Oriana si è infatti, già da un paio di settimane, aggiudicata la finalissima. Nella puntata di giovedì 16 marzo del GF Vip 7, verrà dunque dato spazio alla proclamazione da parte di Alfonso Signorini del secondo finalista. La finale del programma ricordiamo che è prevista per giorno 3 aprile 2023. Pare comunque tramite le preferenza dei fan, sul forum del programma, che sia proprio Nikita in testa, persino al di sopra di Antonella Fiordelisi, con quasi il ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 14 marzo 2023) Nella puntata del 13 marzo del GF Vip 7, sono sette i concorrenti finiti al televoto, ov: Daniele,Fiordelisi, Milena, Micol, Luca Onestini e Giaele. Uno soltanto di loro riuscirà ad aggiudicarsi il posto di secondo finalista, al fianco di Oriana Marzoli. Contrariamente alla maggior parte delle aspettative degli spettatori, Oriana si è infatti, già da un paio di settimane, aggiudicata la finalissima. Nella puntata di giovedì 16 marzo del GF Vip 7, verrà dunque dato spazio alla proclamazione da parte di Alfonso Signorini del secondo finalista. La finale del programma ricordiamo che è prevista per giorno 3 aprile 2023. Pare comunque tramite le preferenza dei fan, sul forum del programma, che sia proprioin testa, persino al di sopra diFiordelisi, con quasi il ...

