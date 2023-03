Nicole Murgia rompe il silenzio sulla vicenda della gravidanza di Vittoria Deganello (Di martedì 14 marzo 2023) Nicole Murgia ha rivelato il suo punto di vista sulla vicenda legata alla gravidanza di Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oltre che amica di lunga data dell’ex gieffina, e al fratello Alessandro Murgia, calciatore che aveva lasciato la moglie per la gravidanza della Deganello. In un’intervista radiofonica rilasciata dopo la fine del suo percorso al Grande Fratello Vip, l’attrice romana si è detta molto scossa dal modo in cui i media hanno trattato questa delicata questione. Nicole Murgia e le rivelazioni sulla paternità di suo fratello Dopo mesi di speculazioni sui media e sui social, Nicole ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 14 marzo 2023)ha rivelato il suo punto di vistalegata alladi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne oltre che amica di lunga data dell’ex gieffina, e al fratello Alessandro, calciatore che aveva lasciato la moglie per la. In un’intervista radiofonica rilasciata dopo la fine del suo percorso al Grande Fratello Vip, l’attrice romana si è detta molto scossa dal modo in cui i media hanno trattato questa delicata questione.e le rivelazionipaternità di suo fratello Dopo mesi di speculazioni sui media e sui social,...

