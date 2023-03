Nicola Savino torna in prima serata con “100% Italia Special” (Di martedì 14 marzo 2023) In onda da domani 15 marzo ore 21.30 Nicola Savino torna in prima serata con quattro puntate di “100% Italia Special”, il game show prodotto da Banijay Italia, in prima visione assoluta, su TV8, da domani, 15 marzo, alle ore 21.30. Protagoniste due squadre, composte da tre vip ciascuna, che cercheranno di indovinare i gusti e le abitudini degli Italiani per aggiudicarsi il premio finale da devolvere in beneficenza. Il montepremi della prima puntata sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. A sfidarsi, in una puntata interamente a tema musica, ci saranno la squadra de “Le signore della tv”, Alba Parietti, Stefania Orlando e Vladimir Luxuria, e il team de “I giudici”, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 marzo 2023) In onda da domani 15 marzo ore 21.30incon quattro puntate di “”, il game show prodotto da Banijay, invisione assoluta, su TV8, da domani, 15 marzo, alle ore 21.30. Protagoniste due squadre, composte da tre vip ciascuna, che cercheranno di indovinare i gusti e le abitudini deglini per aggiudicarsi il premio finale da devolvere in beneficenza. Il montepremi dellapuntata sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. A sfidarsi, in una puntata interamente a tema musica, ci saranno la squadra de “Le signore della tv”, Alba Parietti, Stefania Orlando e Vladimir Luxuria, e il team de “I giudici”, ...

