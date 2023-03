Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MudrexItalia : ??Si, il momento è favorevole, ma non ti illudere! C’è molta instabilità sul mercato ed è sempre meglio pensare al l… - Logu_NFT : @gcandido_it @foundation @waleedshahphoto @no_faith_left @RValenok @igorgaydarov Si punta sempre a migliorare! - Yves_Florence : @BigoOwl1 Abbandonato non direi . Uso sempre la loro piattaforma , ho circa 70 nft ed uso sempre la carta - gcandido_it : @no_faith_left @foundation @waleedshahphoto @RValenok @Logu_NFT @igorgaydarov oramai vi penso sempre! - Alebr_NFT : @TheJanaNFT Sempre ?????? -

...dall'Head of Commerce & Financial Technologies Stephane Kasriel che su Twitter motiva la decisione spiegando come l'azienda siaalla ricerca di nuovi modi per supportare i creator. Basta...Mentre si parla conpiù intensità della seconda ondata di licenziamenti per Meta , il gigante di Mark Zuckerberg si prepara a porre fine al supporto per glisu Facebook e Instagram , dopo nemmeno un anno dalla ...Le infinite applicazioni degliIl successo deglinon è solamente da collegare al mondo del ... È una tecnologia, dunque, che si sta espandendo e che sta conquistandopiù settori. Proprio ...

Nft sempre più in crisi: arriva lo stop su Facebook e Instagram WIRED Italia

A meno di un anno dal loro lancio ufficiale, Meta sceglie di rimuovere il supporto agli Nft su Facebook e Instagram. Una decisione che arriva in quello che Mark Zuckerberg ha definito “l’anno ...In queste ore il commerce and fintech lead di Meta ha condiviso su Twitter la nuova strategia dell'azienda per quanto riguarda gli NFT e i collezionabili digitali sulle piattaforme social come ...