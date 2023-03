Nessuna delle due note Covisoc vale l’annullamento del procedimento contro la Juve (Repubblica) (Di martedì 14 marzo 2023) La Juve ha ricevuto anche la seconda nota Covisoc, alla quale si faceva riferimento in quella che il Tar ha fatto già consegnare dalla Procura Figc ai legali di Cherubini e Paratici. Nella seconda nota, come già nella prima, il nome della Juventus non compare. Non c’è nulla, nei due documenti, che possa invalidare il processo sportivo che riguarda i conti della Juventus. Repubblica scrive: “La guerra delle “carte segrete”, con ogni probabilità, si chiude qui. A nemmeno 24 ore dalla richiesta, la Covisoc ha inoltrato la lettera del 31 marzo 2021, che precedeva quella di aprile, che secondo la difesa della Juventus avrebbero potuto rendere nullo l’intero processo plusvalenze per decorrenza dei termini, certificando come la conoscenza ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Laha ricevuto anche la seconda nota, alla quale si faceva riferimento in quella che il Tar ha fatto già consegnare dalla Procura Figc ai legali di Cherubini e Paratici. Nella seconda nota, come già nella prima, il nome dellantus non compare. Non c’è nulla, nei due documenti, che possa invalidare il processo sportivo che riguarda i conti dellantus.scrive: “La guerra“carte segrete”, con ogni probabilità, si chiude qui. A nemmeno 24 ore dalla richiesta, laha inoltrato la lettera del 31 marzo 2021, che precedeva quella di aprile, che secondo la difesa dellantus avrebbero potuto rendere nullo l’intero processo plusnze per decorrenza dei termini, certificando come la conoscenza ...

- napolista : Nessuna delle due note #Covisoc vale l'annullamento del procedimento contro la #Juve (Repubblica) Vengono escluse… - JuveAnd : @Gazzetta_it Ma se in nessuna delle due carte la Juve è citata come mai non volevano consegnarla?