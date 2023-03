Nessun iPhone come il Samsung Galaxy S23 Ultra per la migliore batteria (Di martedì 14 marzo 2023) C’è un aspetto per il quale il Samsung Galaxy S23 Ultra certamente eccelle rispetto a qualsiasi iPhone di ultima generazione, ovvero sulla durata della batteria e dunque l’autonomia del device. Gli esperti di DxOMark hanno pubblicato il loro report dopo le prove effettuate sull’ammiraglia lanciata di recente. I risultati sono stati abbastanza chiari: i melafonini lanciati nel 2022 (ma anche nel 2021) mangiano decisamente della polvere rispetto al top premium presentato nel mese di febbraio. Gli esperti hanno lavorato ad una prima classifica relativa agli smartphone premium di diversi brand, quelli spesso siglati con nomenclatura Pro o Ultra appunto, come veri e propri fiori all’occhiello delle diverse serie di device. Ebbene, proprio in questo elenco specifico, il ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 marzo 2023) C’è un aspetto per il quale ilS23certamente eccelle rispetto a qualsiasidi ultima generazione, ovvero sulla durata dellae dunque l’autonomia del device. Gli esperti di DxOMark hanno pubblicato il loro report dopo le prove effettuate sull’ammiraglia lanciata di recente. I risultati sono stati abbastanza chiari: i melafonini lanciati nel 2022 (ma anche nel 2021) mangiano decisamente della polvere rispetto al top premium presentato nel mese di febbraio. Gli esperti hanno lavorato ad una prima classifica relativa agli smartphone premium di diversi brand, quelli spesso siglati con nomenclatura Pro oappunto,veri e propri fiori all’occhiello delle diverse serie di device. Ebbene, proprio in questo elenco specifico, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sononatapigra : @michiamanosanfi no figurati non cambierò mai l’iphone con nessun altro telefono - TheEdge494949 : @Stronza Coglione !!! Posta quelli arrivati con iphone nuovi e scarpe di marca… perche’ nessun video o foto di pove… - Nickyrie : @iMatteo_Pau Nuovo iPhone giallo molto probabile secondo me. Peccato che non ci sarà nessun evento, almeno per questo mese. - StefaniaDePaoli : @Stronza Chissà come mai non si è’ MAI visto un bambino di questi scendere dai barconi dei “disperati”, che sono in… -