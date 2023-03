Nel Milan si è rotto qualcosa e il peggio viene da Leao: l’ala irresistibile non c’è più (Gazzetta) (Di martedì 14 marzo 2023) Il Milan si è perso e si è perso un po’ pure Pioli, scrive la Gazzetta dello Sport. L’allenatore rossonero ha smarrito un po’ del suo magico tocco. Nel Milan si è rotto qualcosa e Pioli cerca di ricomporre i pezzi che sono saltati in aria. Ieri il Milan non è andato oltre il pareggio contro la Salernitana. “Il Milan non è quello del dopo Mondiale, non si va a Londra a imporre il proprio gioco per caso in Champions, ma neanche possiede più leggerezza, sicurezza, carattere, continuità. Oscilla tra le memorie dei tempi belli e gli impacci di oggi, non trova più una soluzione contro squadre ben organizzata tatticamente e mentalmente”. La Gazzetta continua: “Evitiamo la caccia alle streghe dei colpevoli. Semplicemente qualcosa s’è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 14 marzo 2023) Ilsi è perso e si è perso un po’ pure Pioli, scrive ladello Sport. L’allenatore rossonero ha smarrito un po’ del suo magico tocco. Nelsi èe Pioli cerca di ricomporre i pezzi che sono saltati in aria. Ieri ilnon è andato oltre il pareggio contro la Salernitana. “Ilnon è quello del dopo Mondiale, non si va a Londra a imporre il proprio gioco per caso in Champions, ma neanche possiede più leggerezza, sicurezza, carattere, continuità. Oscilla tra le memorie dei tempi belli e gli impacci di oggi, non trova più una soluzione contro squadre ben organizzata tatticamente e mentalmente”. Lacontinua: “Evitiamo la caccia alle streghe dei colpevoli. Semplicementes’è ...

