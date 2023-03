Negramaro, Elisa, e Jovanotti insieme in “Diamanti” (Di martedì 14 marzo 2023) Negramaro, Elisa e Jovanotti per la prima volta insieme nella stessa canzone: esce venerdì 17 marzo, in radio e su tutte le piattaforme digitali, "Diamanti"(Sugar), il brano inedito in occasione del ventennale dei Negramaro. Scritta a sei mani da Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti, "Diamanti" è una ballad intensa e vibrante - co-prodotta da Sixpm ed Andro - dove l`amicizia è il fil rouge di una storia d`amore totale ed universale in cui le relazioni superano ogni limite attraverso l`empatia ed il perdono.Le atmosfere rock dei Negramaro si fondono con l`ipnotica vocalità di Elisa e il travolgente rap di Jovanotti che chiude la traccia con una serie di immagini poetiche e suggestive ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 14 marzo 2023)per la prima voltanella stessa canzone: esce venerdì 17 marzo, in radio e su tutte le piattaforme digitali, ""(Sugar), il brano inedito in occasione del ventennale dei. Scritta a sei mani da Giuliano Sangiorgi,, "" è una ballad intensa e vibrante - co-prodotta da Sixpm ed Andro - dove l`amicizia è il fil rouge di una storia d`amore totale ed universale in cui le relazioni superano ogni limite attraverso l`empatia ed il perdono.Le atmosfere rock deisi fondono con l`ipnotica vocalità die il travolgente rap diche chiude la traccia con una serie di immagini poetiche e suggestive ...

