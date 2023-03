Negramaro, Elisa e Jovanotti in Diamanti, il nuovo singolo che celebra l’amicizia (Di martedì 14 marzo 2023) Negramaro, Elisa e Jovanotti in Diamanti: i tre artisti italiani uniscono le voci nel nuovo singolo. Sarà disponibile in radio e negli store digitali dal prossimo 17 marzo e celebra i 20 anni di carriera dei Negramaro. Tre Diamanti, tre amici, tre artisti della musica italiana in un brano inedito per il ventennale della band guidata da Giuliano Sangiorgi. Diamanti è un pezzo scritto a sei mani, quelle di Giuliano Sangiorgi, Elisa e Jovanotti. Una ballad sull’amicizia, prodotta da Sixpm ed Andro che racconta un mondo parallelo in cui le relazioni superano ogni limite. Gli ingredienti chiave sono l’empatia e il perdono. “E mica sto piangendo, è solo vento ... Leggi su optimagazine (Di martedì 14 marzo 2023)in: i tre artisti italiani uniscono le voci nel. Sarà disponibile in radio e negli store digitali dal prossimo 17 marzo ei 20 anni di carriera dei. Tre, tre amici, tre artisti della musica italiana in un brano inedito per il ventennale della band guidata da Giuliano Sangiorgi.è un pezzo scritto a sei mani, quelle di Giuliano Sangiorgi,. Una ballad sul, prodotta da Sixpm ed Andro che racconta un mondo parallelo in cui le relazioni superano ogni limite. Gli ingredienti chiave sono l’empatia e il perdono. “E mica sto piangendo, è solo vento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : “È la storia di una amicizia che diventa musica” #Diamanti di Elisa, Negramaro e Jovanotti da venerdì in radio - JTGIAO : In che senso Elisa x negramaro x Jovanotti io potrei seriamente morire #Diamanti #amici22 - iconanews : Diamanti, con negramaro, Elisa e Jovanotti insieme - MandronePeppe : RT @IlContiAndrea: “È la storia di una amicizia che diventa musica” #Diamanti di Elisa, Negramaro e Jovanotti da venerdì in radio https://t… - mathildbauchard : RT @IlContiAndrea: “È la storia di una amicizia che diventa musica” #Diamanti di Elisa, Negramaro e Jovanotti da venerdì in radio https://t… -