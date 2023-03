NBA | infortunio LeBron James | arriva un aggiornamento importante | le ultimissime

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mvjersey16 : Antetokounmpo è tornato in piena forma dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per tre partite in Nba. Il greco h… - bball_evo : NBA ?????? - LeBron James questa notte si è presentato all'arena senza lo stivale medico, coach Ham ha detto che il re… - sportli26181512 : NBA, infortunio LeBron James: ora cammina senza tutore. Ham: 'Tutto secondo i piani': Dopo una settimana lontano da… - Kairos_3_ : #stephcurry rientra dopo un lungo infortunio, nel 4° quarto decide di caricarsi la squadra sulle spalle e porta pri… - mvjersey16 : Dopo 15 partite di assenza per un infortunio al ginocchio, Kyle Lowry è tornato in campo per i Miami Heat riassapor… -

Giannis Antetokounmpo è tornato in piena forma dopo l'che lo ha tenuto fuori per tre partite in. Il greco ha segnato 46 punti per portare alla vittoria in rimonta i Milwaukee Bucks (133 - 124), leader della Eastern Conference, sui ......Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti HIGHLIGHTS... partito come centro al posto di Jarrett Allen alle prese con unall'occhio. Agli ...Ci sono centinaia di giocatoriche metterebbero la firma su una prestazione da 17 punti, 16 rimbalzi, 4 assist, due recuperi e ...sulle spalle il destino dei Los Angeles Lakers (stante l'...

NBA, infortunio LeBron James: ora cammina senza tutore. Ham: "Tutto secondo i piani" Sky Sport

La stella dei Lakers LeBron James, che sta lentamente recuperando da un infortunio al piede destro, ha svolto la sua prima attività in campo durante lo shootaround della squadra a New Orleans, dove ...I Cavaliers hanno escluso Donovan Mitchell (gestione dell'infortunio alla distorsione del dito) per la gara di martedì contro Charlotte (palla a due alle ore 00:00 del mercoledì in Italia. Lo ha ...