Nave naufragata con 18 a bordo (tutti morti): trovato "per caso" il relitto del Curzola (Di martedì 14 marzo 2023) A quasi 90 anni dalla sua scomparsa è stato ritrovato il relitto del rimorchiatore "Curzola", del quale si erano perse le tracce al largo delle coste di Brucoli, nel Siracusano, il 12 marzo del 1935. Causa del naufragio furono... Leggi su europa.today (Di martedì 14 marzo 2023) A quasi 90 anni dalla sua scomparsa è stato riildel rimorchiatore "", del quale si erano perse le tracce al largo delle coste di Brucoli, nel Siracusano, il 12 marzo del 1935. Causa del naufragio furono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PalermoToday : Nave naufragata con 18 a bordo (tutti morti): trovato 'per caso' il relitto del Curzola - romatoday : Nave naufragata con 18 a bordo (tutti morti): trovato 'per caso' il relitto del Curzola - PilatoTablet : @mars799 @TerroneDoc naufraghi? e quale nave sarebbe naufragata? - PilatoTablet : @elio_vito ti ripeto la domanda a cui non sai rispondere. ci dici quale nave sarebbe naufragata? - Scarabeo18 : @lauraboldrini Poi scusa, ma quale nave passeggeri è naufragata, poi ariscusa, ma la nave non aveva neanche una sci… -