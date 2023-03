Naufragio, Sea Watch accusa il governo e pubblica gli audio: 'Ci hanno attaccato in faccia' (Di martedì 14 marzo 2023) Il secondo Naufragio in pochi giorni, dopo quello di Cutro, ha portato la morte di altre trenta persone e ha inchiodato il governo alle proprie responsabilità. La ricostruzione minuziosa che la Ong ... Leggi su globalist (Di martedì 14 marzo 2023) Il secondoin pochi giorni, dopo quello di Cutro, ha portato la morte di altre trenta persone e ha inchiodato ilalle proprie responsabilità. La ricostruzione minuziosa che la Ong ...

