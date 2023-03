Naufragio migranti, Giorgia Meloni: “la mia coscienza è a posto” (Di martedì 14 marzo 2023) Naufragio migranti, Giorgia Meloni sulle polemiche e sulle scelte del governo in fatto di accoglienza: ” la mia coscienza è a posto” Intervenuta durante la presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro su Papa Francesco, insieme al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano Giorgia Meloni è intervenuta sulla questione migranti e sulle polemiche intorno alla vicenda di Cutro. Ha detto la premier: “Sono giorni particolari questi, in cui veniamo accusati di cose raccapriccianti, ma la mia coscienza è a posto”. La presidente del Consiglio poi aggiunge una considerazione sulle decisioni prese dal governo sulla gestione dei flussi migratori: “Non credo che questo possa essere il modo più ... Leggi su 361magazine (Di martedì 14 marzo 2023)sulle polemiche e sulle scelte del governo in fatto di accoglienza: ” la miaè a” Intervenuta durante la presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro su Papa Francesco, insieme al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticanoè intervenuta sulla questionee sulle polemiche intorno alla vicenda di Cutro. Ha detto la premier: “Sono giorni particolari questi, in cui veniamo accusati di cose raccapriccianti, ma la miaè a”. La presidente del Consiglio poi aggiunge una considerazione sulle decisioni prese dal governo sulla gestione dei flussi migratori: “Non credo che questo possa essere il modo più ...

