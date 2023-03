Naufragio di Cutro, sale a 80 il bilancio delle vittime: ritrovato il corpo di un 40enne (Di martedì 14 marzo 2023) È un uomo adulto l’ottantesima vittima del Naufragio di migranti a Steccato di Cutro ritrovato. Il suo ritrovamento fa salire a 80 il numero – ancora provvisorio – delle vittime accertate. Il corpo dell’uomo è stato individuato tra Botricello e Belcastro, qualche chilometro più a sud rispetto alla località dove il barcone carico di migranti proveniente dalla Turchia si è schiantato all’alba di domenica 26 febbraio. Soltanto due giorni fa, il mare aveva restituito i cadaveri di altre due vittime: un uomo e un bambino. I loro corpi sono stati trovati nell’area di Praialonga, in un’area distante rispetto al ritrovamento di oggi. delle 80 vittime accertate finora, 33 sono bambini. Foto di copertina: ANSA/CARMELO IMBESI su ... Leggi su open.online (Di martedì 14 marzo 2023) È un uomo adulto l’ottantesima vittima deldi migranti a Steccato di. Il suo ritrovamento fa salire a 80 il numero – ancora provvisorio –accertate. Ildell’uomo è stato individuato tra Botricello e Belcastro, qualche chilometro più a sud rispetto alla località dove il barcone carico di migranti proveniente dalla Turchia si è schiantato all’alba di domenica 26 febbraio. Soltanto due giorni fa, il mare aveva restituito i cadaveri di altre due: un uomo e un bambino. I loro corpi sono stati trovati nell’area di Praialonga, in un’area distante rispetto al ritrovamento di oggi.80accertate finora, 33 sono bambini. Foto di copertina: ANSA/CARMELO IMBESI su ...

