Naufragio Cutro: ritrovato il corpo di un uomo, 80 le vittime (Di martedì 14 marzo 2023) Diventano ottanta le vittime del Naufragio di Cutro. Il numero dei decessi a seguito della strage di domenica 26 febbraio si aggiorna di ora in ora, con l’ultimo corpo recuperato intorno alle 14 nei pressi della tratta di mare antistante il comune di Belcastro, avvistato da un elicottero della Guardia costiera. A pochi passi da ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 14 marzo 2023) Diventano ottanta ledeldi. Il numero dei decessi a seguito della strage di domenica 26 febbraio si aggiorna di ora in ora, con l’ultimorecuperato intorno alle 14 nei pressi della tratta di mare antistante il comune di Belcastro, avvistato da un elicottero della Guardia costiera. A pochi passi da ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Dopo il naufragio di Cutro Meloni aveva detto che era sbagliato chiamare in causa il Decreto ONG perché in quel tra… - SusannaCeccardi : “Gli scafisti ci hanno impedito di chiamare i soccorsi”. Queste sono le parole del superstite del naufragio di Cutr… - BelpietroTweet : Cantare la Canzone di Marinella è un’offesa alle vittime del naufragio di Cutro? Per una sinistra sconfitta, in cer… - zona_bianca : E' arrivato a 80 il conto dei morti nel naufragio di Cutro, sabato 11 marzo è stato il giorno delle proteste. Propr… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Si tratta di un uomo adulto Trovato un altro corpo, sale ad 80 il numero delle vittime del naufragio di Cutro Restituit… -