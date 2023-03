Naufragio Cutro, parenti vittime e sopravvissuti giovedì da Meloni (Di martedì 14 marzo 2023) commenta I parenti delle vittime del Naufragio di Cutro e i sopravvissuti sono stati invitati giovedì a Palazzo Chigi, dove incontreranno il premier Giorgia Meloni. Superstiti e familiari partiranno ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 marzo 2023) commenta Idelledeldie isono stati invitatia Palazzo Chigi, dove incontreranno il premier Giorgia. Superstiti e familiari partiranno ...

