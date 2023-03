Naufragio Cutro, Bonelli mostra le chat con le famiglie dei dispersi: “Meloni si attivi per prelevare un campione salivare per il Dna” (Di martedì 14 marzo 2023) Angelo Bonelli si è recato a Palazzo Chigi per consegnare una lettera al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Si proceda – chiede l’esponente dell’Alleanza Verdi-Sinistra – con il prelievo salivare ai familiari delle vittime del Naufragio di Cutro, come loro stessi chiedono, perché questo sarebbe un modo che consentirebbe l’identificazione dei cadaveri dei dispersi una volta recuperati”. Bonelli mostra ai giornalisti alcuni dei messaggi che ha scambiato con i parenti delle vittime. “Non possono più restare a Cutro ad aspettare. La legge 29 prevede il prelievo di DNA ai familiari in caso di eventi con dispersi”. Bonelli poi replica al ministro Crosetto con cui ieri ha avuto uno scambio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023) Angelosi è recato a Palazzo Chigi per consegnare una lettera al presidente del Consiglio Giorgia. “Si proceda – chiede l’esponente dell’Alleanza Verdi-Sinistra – con il prelievoai familiari delle vittime deldi, come loro stessi chiedono, perché questo sarebbe un modo che consentirebbe l’identificazione dei cadaveri deiuna volta recuperati”.ai giornalisti alcuni dei messaggi che ha scambiato con i parenti delle vittime. “Non possono più restare aad aspettare. La legge 29 prevede il prelievo di DNA ai familiari in caso di eventi con”.poi replica al ministro Crosetto con cui ieri ha avuto uno scambio di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Dopo il naufragio di Cutro Meloni aveva detto che era sbagliato chiamare in causa il Decreto ONG perché in quel tra… - SusannaCeccardi : “Gli scafisti ci hanno impedito di chiamare i soccorsi”. Queste sono le parole del superstite del naufragio di Cutr… - BelpietroTweet : Cantare la Canzone di Marinella è un’offesa alle vittime del naufragio di Cutro? Per una sinistra sconfitta, in cer… - abdulbasitesma3 : RT @EleanaElefante: ?? #Cutro #naufragio Salgono ad 80 i corpi restituiti dal mare. L’ultimo ritrovamento e’ il corpo di un uomo, trovato… - TgrRaiCalabria : Si tratta di un uomo adulto Trovato un altro corpo, sale ad 80 il numero delle vittime del naufragio di Cutro Resti… -

Il governo prepara il decreto flussi sui migranti: "Via al censimento dei fabbisogni sul lavoro" Il decreto legge sull'immigrazione approvato il 9 marzo dal Consiglio dei ministri riunito a Cutro, in Calabria, dopo il naufragio in cui hanno perso la vita 73 persone, parte proprio con le norme ... Naufragio Crotone, trovato un altro corpo: le vittime sono 80 E' stato trovato un corpo senza vita alla foce del fiume Tacina di Crotone. E' l'ottantesima vittima del naufragio dello scorso 26 febbraio a Steccato di Cutro (Crotone). Intanto i legali di un gruppo di familiari delle vittime del naufragio hanno appena depositato, come apprende l'Adnkronos, la ... Naufragio migranti a Cutro, trovata 80esima vittima: è un adulto È un uomo adulto l'ottantesima vittima del naufragio di migranti a Steccato di Cutro. Il corpo dell'uomo è stato individuato tra Botricello e Belcastro a qualche chilometro a sud della località dove il barcone carico di migranti proveniente ...