Naufragio Crotone, trovato un altro corpo: le vittime sono 80 (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stato trovato un corpo senza vita alla foce del fiume Tacina di Crotone. E’ l’ottantesima vittima del Naufragio dello scorso 26 febbraio a Steccato di Cutro (Crotone). Intanto i legali di un gruppo di familiari delle vittime del Naufragio hanno appena depositato, come apprende l’Adnkronos, la memoria difensiva al procuratore capo Giuseppe Capoccia che indaga sulla tragedia. Gli avvocati Crotonesi Luigi Ligotti, Francesco Verri e Vincenzo Cardone e l’avvocato Mitja Galuz, peraltro docente di Procedura penale a Genova, hanno prodotto il documento per la Procura. “Forniremo il nostro attivo contributo, anche per mezzo di ricerche e investigazioni difensive, per accertare i fatti e perseguirli se risulteranno provati – ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ statounsenza vita alla foce del fiume Tacina di. E’ l’ottantesima vittima deldello scorso 26 febbraio a Steccato di Cutro (). Intanto i legali di un gruppo di familiari delledelhanno appena depositato, come apprende l’Adnkronos, la memoria difensiva al procuratore capo Giuseppe Capoccia che indaga sulla tragedia. Gli avvocatisi Luigi Ligotti, Francesco Verri e Vincenzo Cardone e l’avvocato Mitja Galuz, perdocente di Procedura penale a Genova, hanno prodotto il documento per la Procura. “Forniremo il nostro attivo contributo, anche per mezzo di ricerche e investigazioni difensive, per accertare i fatti e perseguirli se risulteranno provati – ...

