Naufragio a Cutro, le onde restituiscono un altro corpo: i morti sono 80 (Di martedì 14 marzo 2023) Crotone – E’ stato trovato un corpo senza vita alla foce del fiume Tacina di Crotone. E’ l’ottantesima vittima del Naufragio dello scorso 26 febbraio a Steccato di Cutro (Crotone). Intanto i legali di un gruppo di familiari delle vittime del Naufragio hanno appena depositato, secondo quanto si apprende, la memoria difensiva al procuratore capo Giuseppe Capoccia che indaga sulla tragedia. Gli avvocati crotonesi Luigi Ligotti, Francesco Verri e Vincenzo Cardone e l’avvocato Mitja Galuz, peraltro docente di Procedura penale a Genova, hanno prodotto il documento per la Procura. “Forniremo il nostro attivo contributo, anche per mezzo di ricerche e investigazioni difensive, per accertare i fatti e perseguirli se risulteranno provati – dicono i legali- Abbiamo fiducia, a ragion veduta, nelle attività della ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 marzo 2023) Crotone – E’ stato trovato unsenza vita alla foce del fiume Tacina di Crotone. E’ l’ottantesima vittima deldello scorso 26 febbraio a Steccato di(Crotone). Intanto i legali di un gruppo di familiari delle vittime delhanno appena depositato, secondo quanto si apprende, la memoria difensiva al procuratore capo Giuseppe Capoccia che indaga sulla tragedia. Gli avvocati crotonesi Luigi Ligotti, Francesco Verri e Vincenzo Cardone e l’avvocato Mitja Galuz, perdocente di Procedura penale a Genova, hanno prodotto il documento per la Procura. “Forniremo il nostro attivo contributo, anche per mezzo di ricerche e investigazioni difensive, per accertare i fatti e perseguirli se risulteranno provati – dicono i legali- Abbiamo fiducia, a ragion veduta, nelle attività della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Dopo il naufragio di Cutro Meloni aveva detto che era sbagliato chiamare in causa il Decreto ONG perché in quel tra… - BelpietroTweet : Cantare la Canzone di Marinella è un’offesa alle vittime del naufragio di Cutro? Per una sinistra sconfitta, in cer… - SusannaCeccardi : “Gli scafisti ci hanno impedito di chiamare i soccorsi”. Queste sono le parole del superstite del naufragio di Cutr… - gsartecucina : RT @localteamtv: Cutro, ritrovato un altro corpo: rilievi in corso sulla spiaggia #naufragio #migranti #localteam - Sergio64298591 : RT @Cuccello: #Mustafa #Iraniano superstite del naufragio del 26 febbraio a #Cutro : 'non sono venuto in Italia perché fossi povero, ma pe… -

Migranti, Bonelli consegna lettera a Meloni: Dna per vittime Cutro Una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere di utilizzare il Dna per il riconoscimento delle vittime del naufragio di Cutro. A consegnarla oggi a Palazzo Chigi Angelo Bonelli, deputato dell'Alleanza Verdi - Sinistra. 'Chiedo alla presidente Meloni - ha spiegato - un fatto di civilta': si prelevi il Dna ... Naufragio Crotone, trovato un altro corpo: le vittime sono 80 E' stato trovato un corpo senza vita alla foce del fiume Tacina di Crotone. E' l'ottantesima vittima del naufragio dello scorso 26 febbraio a Steccato di Cutro (Crotone). Intanto i legali di un gruppo di familiari delle vittime del naufragio hanno appena depositato, come apprende l'Adnkronos, la memoria ... Strage migranti a Cutro, recuperato l'80esimo corpo E' stato trovato un corpo senza vita alla foce del fiume Tacina di Crotone. E' l'ottantesima vittima del naufragio dello scorso 26 febbraio a Steccato di Cutro (Crotone). Intanto i legali di un gruppo di familiari delle vittime del naufragio hanno appena depositato, come apprende l'Adnkronos, la memoria ... Una lettera alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiedere di utilizzare il Dna per il riconoscimento delle vittime deldi. A consegnarla oggi a Palazzo Chigi Angelo Bonelli, deputato dell'Alleanza Verdi - Sinistra. 'Chiedo alla presidente Meloni - ha spiegato - un fatto di civilta': si prelevi il Dna ...E' stato trovato un corpo senza vita alla foce del fiume Tacina di Crotone. E' l'ottantesima vittima deldello scorso 26 febbraio a Steccato di(Crotone). Intanto i legali di un gruppo di familiari delle vittime delhanno appena depositato, come apprende l'Adnkronos, la memoria ...E' stato trovato un corpo senza vita alla foce del fiume Tacina di Crotone. E' l'ottantesima vittima deldello scorso 26 febbraio a Steccato di(Crotone). Intanto i legali di un gruppo di familiari delle vittime delhanno appena depositato, come apprende l'Adnkronos, la memoria ... Crotone e Catanzaro ricordano naufragio Cutro Agenzia ANSA 110mila migranti nella rete dell'accoglienza: il governo costretto a potenziare i centri In piena emergenza, quando ancora si piangono i morti del naufragio di Cutro, più che al futuro e a un piano di gestione - possibilmente collettiva - delle migrazioni, non ci si può che curare del qui ... Lettera di Bonelli a Meloni per chiedere Dna per vittime di Cutro Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ... In piena emergenza, quando ancora si piangono i morti del naufragio di Cutro, più che al futuro e a un piano di gestione - possibilmente collettiva - delle migrazioni, non ci si può che curare del qui ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...