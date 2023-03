(Di martedì 14 marzo 2023) Chissà cosa avrebbe pensato del 'Pibe'. Non lo vide mai giocare in gare ufficiali con la casacca del 'Ciuccio', considerato che se ne andò il 30 agosto 1984, diciassette giorni prima del debutto di Diego in Serie A. Il 141913 nasceva Carlo Alberto Quario, due stagioni nel capoluogo campano dal 1949 al '51. Vestì la maglia del Napoli 55 volte, comprese le quattro partite in Coppa Italia e realizzando in tutto diciannove reti. E oggi ne compie settanta Cauro Catellani, il quale indossò la casacca partenopea dal 1976 al '79. Con il club partenopeo 44 presenze in campionato, 21 nella coccarda tricolore e quattro in Coppa delle Coppe.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... travelitalia : Nati il 14 marzo: 1804 Johann Strauss, Compositore. 1844 Umberto I di Savoia, Re d'Italia. 1854 Paul Ehrlich, Scien… - veronacom : Nati il 14 marzo: 1804 Johann Strauss, Compositore. 1844 Umberto I di Savoia, Re d'Italia. 1854 Paul Ehrlich, Scien… - VanityFairIt : Buon compleanno a Simone Biles: la ginnasta americana compie 26 anni. A lei e a tutti i #Pesci nati oggi, tanti, ta… - ludoquipresente : @babiesxoxoxo è l’effetto di noi nati il tre marzo - AntSaccoWriter : #libri #Almanacco: scrittori nati il 14 marzo -

... interpellando il Viminale, e il 10ha inviato una circolare ai Comuni precisando che "non è consentita in Italia la registrazione nell'atto di nascita dei bambinida coppie dello stesso ...Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 142023 Oroscopo Paolo Fox di oggi, 142023 . Scopriamo le previsioni e l'oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del ...di oggi per i...Specialmente idal 22 al 26, l'ingresso di Venere in Toro è accompagnato da una dissonanza con ... Bilancia per l'oroscopo Branko 142023 fino a venerdì ricevi varie vibrazioni, un po' ...

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo, i nati sotto il segno della Vergine avranno delle novità sul lavoro. Male i pesciolini Info Cilento

Previsioni zodiacali e oroscopo per la giornata di mercoledì 15 marzo 2023: stanchezza in calo per l'Ariete, cuore in primo piano ...Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 14 marzo. Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di ...