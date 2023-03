Napoli verso l'Eintracht, ecco la situazione di Kim e Meret (Di martedì 14 marzo 2023) Napoli - Un po' in gruppo e un po' da solo, però sempre più vicino all'ennesima partita da titolare con il Napoli : Kim avanza. Corre, si allena e prova definitivamente a scacciare il timore di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 14 marzo 2023)- Un po' in gruppo e un po' da solo, però sempre più vicino all'ennesima partita da titolare con il: Kim avanza. Corre, si allena e prova definitivamente a scacciare il timore di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antisocialpati1 : @sscnapoli Bravo Capitano. Che ce ne fotte di quelli che verranno a manifestare il proprio odio verso Napoli, il Na… - cn1926it : Verso l’#Eintracht, #Spalletti recupera #Kimminjae e #Meret: le condizioni di #Raspadori - sciarpuccio : RT @SollazzoRosa: @sruotolo1 Ma come possiamo fidarci di chi appoggiava De Magistris? Ma non si vergogna neanche un pochino non dico verso… - salvione : Napoli verso l’Eintracht, ecco la situazione di Kim e Meret - cn1926it : Verso il #Napoli, il #Torino si allena a porte aperte: Juric recupera due infortunati -