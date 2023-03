Napoli, ucciso nel 2006 durante festa per Mondiali: arrestati due fratelli (Di martedì 14 marzo 2023) Napoli, 14 mar. (Adnkronos) - Due arresti per un omicidio avvenuto il 9 luglio 2006 a Napoli durante i festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali da parte della nazionale italiana. Si tratta di due fratelli, Luigi e Nicola Torino di 45 e 43 anni, nei confronti dei quali i Carabinieri della compagnia Napoli Vomero hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della dda partenopea, per omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'allora 30enne Michele Coscia, sventolando una bandiera durante i festeggiamenti, avrebbe urtato per errore il fratello allora minorenne di Luigi e Nicola. Questi avrebbero quindi raggiunto e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 marzo 2023), 14 mar. (Adnkronos) - Due arresti per un omicidio avvenuto il 9 luglioi festeggiamenti per la vittoria deida parte della nazionale italiana. Si tratta di due, Luigi e Nicola Torino di 45 e 43 anni, nei confronti dei quali i Carabinieri della compagniaVomero hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della dda partenopea, per omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'allora 30enne Michele Coscia, sventolando una bandierai festeggiamenti, avrebbe urtato per errore il fratello allora minorenne di Luigi e Nicola. Questi avrebbero quindi raggiunto e ...

