Napoli, terremoto di magnitudo 2.1 in zona Vesuvio e 2.8 ai Campi Flegrei (Di martedì 14 marzo 2023) Due scosse di terremoto hanno fatto tremare la zona di Napoli. In entrambi i casi si è trattato di scosse di origine vulcanica, a bassa profondità, che sono state avvertite distintamente dalla popolazione. La prima scossa è avvenuta intorno alle 22 nella L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 14 marzo 2023) Due scosse dihanno fatto tremare ladi. In entrambi i casi si è trattato di scosse di origine vulcanica, a bassa profondità, che sono state avvertite distintamente dalla popolazione. La prima scossa è avvenuta intorno alle 22 nella L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 2.1 in zona Vesuvio e di 2.8 ai Campi Flegrei - fanpage : Lieve scossa di #terremoto avvertita a Napoli - paceinguerra : RT @RaiNews: Paura a Napoli e Pozzuoli: scossa di terremoto di 2.8. La seconda in due giorni - RassegnaZampa : #Terremoto a #Napoli, scossa di magnitudo 2.1 in zona Vesuvio e di 2.8 ai Campi Flegrei - cronachecampane : Napoli, tre scosse di terremoto tra Vesuvio e Campi Flegrei -