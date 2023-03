Napoli sul New York Times. Ma per il pallone: Kvara stella emergente del calcio europeo (Di martedì 14 marzo 2023) Per il New York Times Khvicha Kvaratskhelia è “la stella emergente del calcio europeo”, è il “Kvaradona” o il “Kvaravaggio” di Napoli, uno che ha fatto sì che in Georgia si organizzassero voli charter per assistere alle sue partite, tanto che al “Maradona” c’è sempre una piccola comunità georgiana a impazzire per le sue giocate. Kvara, scrive il NYT, sembra “un poeta torturato d’amore o un appassionato studente di politica” per il suo look. Un calciatore che ha stregato la città e lanciato il Napoli all’inseguimento di un sogno sempre più vicino a diventare realtà. Proprio di sogno parla il numero 77 georgiano: “Da quando sono arrivato, mi è sembrato di esserci dentro. L’inizio è stato ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 marzo 2023) Per il NewKhvichatskhelia è “ladel”, è il “dona” o il “vaggio” di, uno che ha fatto sì che in Georgia si organizzassero voli charter per assistere alle sue partite, tanto che al “Maradona” c’è sempre una piccola comunità georgiana a impazzire per le sue giocate., scrive il NYT, sembra “un poeta torturato d’amore o un appassionato studente di politica” per il suo look. Un calciatore che ha stregato la città e lanciato ilall’inseguimento di un sogno sempre più vicino a diventare realtà. Proprio di sogno parla il numero 77 georgiano: “Da quando sono arrivato, mi è sembrato di esserci dentro. L’inizio è stato ...

