Napoli, Spalletti: «Il nostro segreto? Quello di Pulcinella!» (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno contro l’Eintracht Fracoforte Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Napoli contro l’Eintracht Francoforte nel ritorno di Champions League. Di seguito le sue parole. segreto DEL Napoli – «Quello di Pulcinella. Per fare grandi squadre servono grandi calciatori, impossibile avvenga diversamente. Il Napoli è stato bravo a costruire una squadra di grandi calciatori, poi è chiaro che ci vogliano delle qualità, oltre a essere bravi, tipo l’umiltà, la disponibilità, la professionalità di volersi mettere a disposizione, di aiutare il compagno, di volere diventare un gruppo e non l’addizione di undici singoli ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 marzo 2023) Le parole di Luciano, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno contro l’Eintracht Fracoforte Lucianoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida delcontro l’Eintracht Francoforte nel ritorno di Champions League. Di seguito le sue parole.DEL– «di Pulcinella. Per fare grandi squadre servono grandi calciatori, impossibile avvenga diversamente. Ilè stato bravo a costruire una squadra di grandi calciatori, poi è chiaro che ci vogliano delle qualità, oltre a essere bravi, tipo l’umiltà, la disponibilità, la professionalità di volersi mettere a disposizione, di aiutare il compagno, di volere diventare un gruppo e non l’addizione di undici singoli ...

