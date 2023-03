Napoli | Rrahmani | «Passare il turno domani sarebbe speciale per la società»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 14 marzo 2023) Amir, difensore centrale del, ha parlato alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro l’Eintracht Amir, difensore centrale del, ha parlato in conferenza stampa. CHI SCEGLI TRA KIM E KOULIBALY – «Diciamo che sono tutti e due giocatori bravissimi, forti. Sono felicissimo di avere giocato con Kalidou, ma anche con Kim. Con il primo abbiamo fatto una grande stagione, ma quando la squadra va bene è molto più facile per noi calciatori. Ora Kim ha più fortuna che Koulibaly». RODE – «Abbiamo visto che sono riusciti a tornare da partite che stavano perdendo, quindi sono abituati. Lo abbiamo visto anche in Europa League, hanno fatto una grande stagione. Penso siano molto molto forti». QUARTI – «Sentiamo la responsabilità, anche se è tutto l’anno… In campionato ...