Napoli, Rrahmani: "Contro l'Eintracht sarà un match pericoloso, dobbiamo chiudere il discorso" (Di martedì 14 marzo 2023) Amir Rrahmani, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League Contro l'Eintracht, ecco le sue parole: Si comincia con le domande per Rrahmani: "Quando la squadra va bene è molto più facile per noi difensori dietro perché la fase difensiva comincia dagli attaccanti e quando i palloni arrivano da noi è più semplice ripulirli. E' questo il segreto di quest'anno". Glasner ha fatto capire che l'Eintracht ci crede alla qualificazione: "Ha ragione a dire così, perché sono due partite e loro non hanno niente da perdere in quella di domani. sarà un match pericoloso, noi dobbiamo chiudere il discorso". Rode invece si è detto fiducioso sul looro ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 14 marzo 2023) Amir, difensore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions Leaguel', ecco le sue parole: Si comincia con le domande per: "Quando la squadra va bene è molto più facile per noi difensori dietro perché la fase difensiva comincia dagli attaccanti e quando i palloni arrivano da noi è più semplice ripulirli. E' questo il segreto di quest'anno". Glasner ha fatto capire che l'ci crede alla qualificazione: "Ha ragione a dire così, perché sono due partite e loro non hanno niente da perdere in quella di domani.un, noiil". Rode invece si è detto fiducioso sul looro ...

