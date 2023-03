Napoli, rapina in stile “Mare Fuori”: coppia minacciata con fucile e derubata in via Toledo (Di martedì 14 marzo 2023) Napoli, rapina in stile Mare Fuori: coppia minacciata con fucile e derubata in via Toledo Una serie di furti in stile Mare Fuori, fino all’arresto e la carcerazione in Ipm. Un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni nei confronti di un 17enne accusato di aver rapinato una coppia di ragazzi i via Toledo, a Napoli. Il giovane, insieme a un coetaneo, ha sottratto ai due un orologio e una collana, per un valore di 2mila euro. Hanno agito armati di un fucile a canne mozze e una “pen gun”, un’arma monocolpo artigianale. Le attività investigative, coordinate dalla locale ... Leggi su tpi (Di martedì 14 marzo 2023)inconin viaUna serie di furti in, fino all’arresto e la carcerazione in Ipm. Un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni nei confronti di un 17enne accusato di averto unadi ragazzi i via, a. Il giovane, insieme a un coetaneo, ha sottratto ai due un orologio e una collana, per un valore di 2mila euro. Hanno agito armati di una canne mozze e una “pen gun”, un’arma monocolpo artigianale. Le attività investigative, coordinate dalla locale ...

