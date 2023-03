Napoli, picchiano 14enne e le strappano i capelli. Il motivo sarebbe un… (Di martedì 14 marzo 2023) Napoli. Vittima di bullismo, una ragazza di 14 anni, che é stata ferita da altre ragazze più piccole di lei. Il movente sarebbe un ragazzino. La 14enne, infatti, avrebbe scritto al ragazzino della piccola “criminale”. La vittima é stata portata all’ospedale Santobono di Napoli, dove i sanitari l’hanno dimessa con una prognosi di 10 giorni. La diagnosi dei medici riporta: “Tumefazione galea con alopecia in regione parieto occipitale mediana-contusione colonna vertebrale con dolore palpazione c6-c7”. Secondo quanto riporta Il Mattino, sui social una testimone descrive ciò che sarebbe avvenuto sabato sera a San Giorgio a Cremano. “Negli ultimi tempi la zona è diventata un punto di ritrovo per ragazzini di San Giorgio e comuni limitrofi. I disagi li viviamo dal venerdì alla domenica, per la ... Leggi su zon (Di martedì 14 marzo 2023). Vittima di bullismo, una ragazza di 14 anni, che é stata ferita da altre ragazze più piccole di lei. Il moventeun ragazzino. La, infatti, avrebbe scritto al ragazzino della piccola “criminale”. La vittima é stata portata all’ospedale Santobono di, dove i sanitari l’hanno dimessa con una prognosi di 10 giorni. La diagnosi dei medici riporta: “Tumefazione galea con alopecia in regione parieto occipitale mediana-contusione colonna vertebrale con dolore palpazione c6-c7”. Secondo quanto riporta Il Mattino, sui social una testimone descrive ciò cheavvenuto sabato sera a San Giorgio a Cremano. “Negli ultimi tempi la zona è diventata un punto di ritrovo per ragazzini di San Giorgio e comuni limitrofi. I disagi li viviamo dal venerdì alla domenica, per la ...

