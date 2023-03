Napoli, Manfredi: “Mi auguro che non arrivino tifosi del Francoforte senza biglietto” (Di martedì 14 marzo 2023) Alla vigilia di Napoli-Francoforte, gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League e in cui vige il divieto di trasferta ai tifosi tedeschi, ha parlato Gaetano Manfredi, sindaco della città partenopea. “Mi auguro che non ci siano tifosi dell’Eintracht Francoforte che arrivino a Napoli senza biglietto – ha dichiarato Manfredi – e che, di conseguenza, mettano a rischio l’ordine pubblico della città. C’è grande attenzione da parte del prefetto e del questore: ho sottolineato le nostre preoccupazioni, perché dobbiamo garantire la sicurezza del luogo in cui viviamo”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 marzo 2023) Alla vigilia di, gara di ritorno valida per gli ottavi di finale di Champions League e in cui vige il divieto di trasferta aitedeschi, ha parlato Gaetano, sindaco della città partenopea. “Miche non ci sianodell’Eintrachtche– ha dichiarato– e che, di conseguenza, mettano a rischio l’ordine pubblico della città. C’è grande attenzione da parte del prefetto e del questore: ho sottolineato le nostre preoccupazioni, perché dobbiamo garantire la sicurezza del luogo in cui viviamo”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Napoli, #Manfredi: 'Mi auguro che non arrivino tifosi del Francoforte senza biglietto' #UCL - JuandeRuano : RT @EmbEspItalia: ???????? Oggi è stata inaugurata al @Capodimonte_mus di #Napoli la mostra “Gli spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridional… - _t0x1c0 : @GaeManfredi Buona sera signor Manfredi le volevo chiedere una cortesia se per domani potreste chiudere le scuole a… - MarekNapoli : RT @cn1926it: #Manfredi: “Siamo a lavoro per la festa scudetto. #NapoliEintracht? Sono preoccupato” - infoitsport : Il sindaco Manfredi: «C'è grande preoccupazione al Viminale per i tifosi dell'Eintracht a Napoli» -