Napoli | madre e figlio morti in casa | ricostruite le cause del decesso

(Di martedì 14 marzo 2023) Prima un malore avrebbe ucciso il. Poi la mamma, lasciata sola a se stessa, sarebbe morta di inedia pochi giorni dopo. Sarebbe questa la spiegazione della tragedia in cui hanno perso la vitain un appartamento del civico 894 di via Posillipo ain: L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

... sono stati proprio alcuni vicini di casa preoccupati dalla prolungata assenza dell'uomo che curava, con costanza e dedizione, l', badando sia a lei che alla casa. La vicenda aNel ...Settimana di Champions League per il mondo del calcio, che mercoledì vedrà in campo ilallo stadio 'Maradona' contro l'Eintracht Frankfurt . E proprio dalle giovanili della squadra ... Laè ...e figlio morti a. Due persone di 96 anni e 67 anni sono state trovate senza vita nella loro abitazione in un condominio di via Posillipo ae figlio morti aA scoprirli sono stati gli uomini del commissariato di Posillipo chiamati da una segnalazione al telefono di un condomino preoccupato del fatto che dei due non ...

Madre e figlio uniti dallo stesso tragico destino, sono morti a pochi passi l'uno dall'altra, tra le pareti domestiche. È il dramma che si è consumato a Posillipo, ...