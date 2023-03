Napoli, Lobotka: "Lo Scudetto iniziamo a sentirlo dentro, vincere la Champions è il sogno di tutti" (Di martedì 14 marzo 2023) Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, ecco le sue parole: "Lo Scudetto? Ormai cominciamo a sentirlo dentro. La sensazione che si avvicina è sempre più forte, gara dopo gara, dopo ogni vittoria. I segreti di questo Napoli? Non so se è una chimica, certo una serie di fattori: la bravura di Giuntoli nello scegliere i calciatori giusti; la forza di Spalletti che ci migliora; la serenità che ci concede la società. Poi, c’è fame dentro ognuno di noi, vogliamo lo Scudetto, vogliamo regalarlo ai nostri tifosi che sono fonte di energia dentro e fuori dallo stadio. E puoi anche non star bene in quel momento, puoi non sentirti nel pieno della tua condizione, ma quando avverti la ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 14 marzo 2023) Stanislav, centrocampista del, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, ecco le sue parole: "Lo? Ormai cominciamo a. La sensazione che si avvicina è sempre più forte, gara dopo gara, dopo ogni vittoria. I segreti di questo? Non so se è una chimica, certo una serie di fattori: la bravura di Giuntoli nello scegliere i calciatori giusti; la forza di Spalletti che ci migliora; la serenità che ci concede la società. Poi, c’è fameognuno di noi, vogliamo lo, vogliamo regalarlo ai nostri tifosi che sono fonte di energiae fuori dallo stadio. E puoi anche non star bene in quel momento, puoi non sentirti nel pieno della tua condizione, ma quando avverti la ...

